Зарплата сосисками: на Закарпатье со спасателями работает пес-пожарный (фото)

Фото: dsns.gov.ua

Собака несет службу уже пять лет

В Мукачево Закарпатской области в самой старой пожарной части города уже пять лет рядом с сотрудниками Государственной пожарно-спасательной части, расположенной на набережной по улице Мичурина, работает овчарка по кличке Бади. Об этом сообщает mukachevo.net.

Внештатный работник все пять лет живет на территории части и давно стал "своим". У Бади нет звания и формы, а платят ему каждый день различными вкусностями. Больше всего Бади любит сосиски.

Фото: mukachevo.net

Никто из пожарных не может вспомнить, как и когда в пожарной части появился Бади. Он "работает" здесь дольше, чем многие сотрудники.

Фото: mukachevo.net

Нередко Бади замечают жители города неподалеку части. В сети появляются объявления: "Чья собака гуляет возле набережной", "Кто потерял овчарку?" и другие. Работники пожарной части объясняли, что собака живет у них и иногда патрулирует улицы Мукачево.

Отмечается, что пока Бади не доводилось никого спасать. Но когда группа оперативно выезжает на место происшествия, овчарка провожает их лаем и радушно встречает по возвращению.

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