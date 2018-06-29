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За 15 днів: Леся Нікітюк розповіла, як позбулася целюліту і схудла на 2 кг

STYLERЗірки        29.06.2018 - 23:38
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк похвалилася результатом схуднення, опублікувавши кілька "струнких" фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, відома по зйомках програми "Хто зверху?" на Новому каналі, рішуче взялася за себе і перейшла на здорове харчування. Експеримент, за словами Нікітюк, тривав 15 днів. За весь цей час телеведуча не їла м'яса. Про це Леся повідомила воїм підписникам в мережі instagram.

При цьому Нікітюк підкреслила: незважаючи на відмову від м'ясних страв, енергії у неї було ще більше і рідше тягнуло на сон.

"За 9 днів роботи у знімальному павільйоні... я жрала все овочеве, пила багато води, зеленого чаю і ніякого м'яса! Дивно те, що в мене було купа енергії і зовсім не хотілося спати. І я вам хочу сказати зміни відбулися", - ділиться секретом стрункої фігури Леся Нікітюк.

Стрункіша Леся Нікітюк

Стрункіша Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також телеведуча зізналася, що протриматися було нелегко. Весь цей час їй дуже хотілося смачненького і чого-то калорійного.

"Ніколи мені так не хотілося сала, кров'янки, фастфуду та просто усього жирного, особливо смаженої картоплі. Боже!" - розповідає Леся Нікітюк.

І все ж телеведуча змогла перебороти себе і не зірватися.

"За 15 днів у мене ніякого целюліту, обличчя стало чистішим, незважаючи на постійний makeup. Ще й -2 кг", - похвалилася Нікітюк.

Леся Нікітюк фігура

Леся Нікітюк за 15 днів здорового харчування схудла на 2 кг (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Є таки щось в цьому здоровому харчуванні", - підсумувала Леся Нікітюк.

Підписники телеведучої підкреслили, що виглядає вона чудово, та й до "мінус 2 кг" з її фігурою було все нормально.

"А що, у Лесюньки була зайва вага??? Не пам'ятаю такого", - зазначає takompa.

"Овочі - добре, а фрукти - ще краще! Зелений чай міняємо на трав'яний ;) Є ще куди рухатися", - пише rusogor1.

"Леся ,ви суперська, відмінно виглядаєте", - коментує iuliasteblinskaia.

"Така зайка! Ви прекрасні", - пише alyono4ka_z.

"Красуня! Дуже шикарно виглядаєш", - хвалить nadyogna.

"Все гарніше і гарніше", - підкреслює irwchakk2.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Як відомо, популярність Леся Нікітюк отримала після зйомок у тревел-шоу "Орел и Решка". Після якого дівчину запросили стати співведучою Сергія Притули на шоу "Хто зверху?"

Нещодавно Нікітюк зазначила, що на "Хто зверху?" їй вдалося здійснити давню стильну мрію, яка так і не реалізувалася в "Орле и Решке".

Кіт Харінгтон і Роуз Леслі, які зіграли Джона Сноу і дику Ігрітт в серіалі "Гра престолів", одружилися. Вони познайомилися 6 років тому на зйомках "Ігри престолів" і довго приховували свої стосунки. Весілля Кіт і Роуз зіграли в Шотландії.

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Теги: Леся Нікітюк
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