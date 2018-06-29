За 15 дней: Леся Никитюк рассказала, как избавилась от целлюлита и похудела на 2 кг

Никитюк похвасталась результатом похудения, опубликовав несколько "стройных" фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, известная по съемкам в программе "Хто зверху?" на Новом канале, решительно взялась за себя и перешла на здоровое питание. Эксперимент, по словам Никитюк, длился 15 дней. За все это время телеведущая не ела мяса. Об этом Леся сообщила своим подписчикам в сети instagram.

При этом Никитюк подчеркнула: несмотря на отказ от мясных блюд, энергии у нее было еще больше и реже тянуло в сон.

"За 9 дней работы в съемочном павильоне... я жрала все овощное, пила много воды, зеленого чая и никакого мяса! Удивительно то, что у меня было куча энергии и совсем не хотелось спать. И я вам хочу сказать изменения произошли", - делится секретом стройной фигуры Леся Никитюк.

Постройневшая Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также телеведущая призналась, что продержаться было нелегко. Все это время ей очень хотелось вкусненького и чего-то калорийного.

"Никогда мне так не хотелось сала, кровянки, фастфуда и просто всего жирного, особенно жареной картошки. Боже!" - рассказывает Леся Никитюк.

И все же телеведущая смогла перебороть себя и не сорваться.

"За 15 дней у меня никакого целлюлита, лицо стало чище, несмотря на постоянный makeup. Еще и -2 кг", - похвасталась Никитюк.

Леся Никитюк за 15 дней здорового питания похудела на 2 кг (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Есть таки что-то в этом здоровом питании", - подытожила Леся Никитюк.

Подписчики телеведущей подчеркнули, что выглядит она отлично, да и до "минус 2 кг" с ее фигурой было все нормально.

"А что, у Лесюньки был лишний вес??? Не помню такого", - отмечает takompa.

"Овощи - хорошо, а фрукты - еще лучше! Зеленый чай меняем на травяной ;) Есть куда еще двигаться", - пишет rusogor1.

"Леся ,вы суперская, отлично выглядите", - комментирует iuliasteblinskaia.

"Такая зайка! Вы прекрасны", - пишет alyono4ka_z.

"Красотка! Очень шикарно выглядишь", - хвалит nadyogna.

"Все хорошее и хорошее", - подчеркивает irwchakk2.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как известно, популярность Леся Никитюк получила после съемок в тревел-шоу "Орел и Решка". После которого девушку пригласили стать соведущей Сергея Притулы на шоу "Хто зверху?"

Недавно Никитюк отметила, что на "Хто зверху?" ей удалось осуществить давнюю стильную мечту, которая так и не реализовалась в "Орле и Решке".

Кит Харингтон и Роуз Лесли, которые сыграли Джона Сноу и дикую Игритт в сериале "Игра престолов", поженились. Они познакомились 6 лет назад на съемках "Игры престолов" и долго скрывали свои отношения. Свадьбу Кит и Роуз сыграли в Шотландии.