На "Орле и Решке" не получилось: Леся Никитюк осуществила стильную мечту

Телеведущая примерила традиционный наряд страны восходящего солнца

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась перед своими instagram-подписчиками исполнением стильной мечты. Так, во время съемок очередной серии шоу "Хто зверху?" на Новом канале Никитюк смогла не просто примерить кимоно, а перевоплотиться в японскую гейшу. Соответствующими короткими видео ведущая поделилась на своей instagram-страничке в разделе "истории".

Яркий образ Леси Никитюк состоит из шелкового розового кимоно с длинными рукавами, подпоясанное лентами золотого цвета, на голове Никитюк – черный парик и с декоративными кисточками.

Леся Никитюк в кимоно (скриншоты instagram.com/lesia_nikituk)

"На "Орле и Решке" не удалось мне примерять кимоно. Хоть тут…", - прокомментировала свои видео Леся Никитюк, имея в виду участие в новом проекте – шоу "Хто зверху?"

Далее Никитюк довольно позирует перед зеркалом, напевая.

Леся Никитюк в кимоно (скриншоты instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, на что потратила свои первые заработанные деньги. При этом телеведущая подчеркнула, что впервые получила заработок в 16 лет. Тогда девушка решила осуществить свою давнюю детскую мечту.

Что касается удивительных перевоплощений, то Леся Никитюк уже удивляла своих фанатов появлением в свадебном платье.

Компанию ей составили еще три красавицы: Оля Полякова, Джамала и Злата Огневич.

Леся никитюк на Каннском кинофестивале (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Стильный образ Леси Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся Никитюк со своей бывшей соведущей в шоу "Орел и Решка" Региной Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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