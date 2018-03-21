20 років дружби: Ані Лорак показала стару подругу (фото)

Українська співачка підтримує стосунки з відомою спортсменкою

Відома українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно відправилася в тур по США, поділилася знімком зі старою подругою, з якою вони підтримують стосунки вже 20 років. Відповідним знімком 39-річна зірка поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Подругою співачки виявилася знаменита українська гімнастка і заслужений майстер спорту України – 39-річна Лілія Подкопаєва.

"Нашій дружбі більше 20 років. Моя улюблена подруга Лілія Подкопаєва. Як же я рада тебе бачити! #youngandwild #youngandbeautiful #girlspower", - написала Ані Лорак.

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) була дружкою на весіллі Лілії Подкопаєвої та її колишнього чоловіка Тимофія Нагорного, яке відбулося у грудні 2004 року.

У листопаді 2010 року у пари народилася дочка - Кароліна Нагорна, яку назвали на честь Кароліни Куєк, - її хрещеної.

Подружжя розійшлися в 2009 році.

До речі, Ані Лорак розкрила деталі особистого життя.