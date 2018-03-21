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"Балую его": Ани Лорак раскрыла детали личной жизни (фото)

STYLERЗвёзды        21.03.2018 - 10:47
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Звезда рассказала об отношениях с мужем

Известная украинская певица Ани Лорак, которая регулярно выступает в России, раскрыла детали своей личной жизни и рассказала, как ей удается сохранить гармоничные отношения в семье. Об этом она сообщила в интервью изданию Sobesednik.ru.

Певица убеждена, что необходимо всегда находить время для любимого человека.

"Каждый наш день проходит в переписке по 25 раз. Очень важно держать эту линию связи и не терять ее. Как бы ты ни был занят, нужно всегда находить время для любимого человека", - считает звезда.

Каролина Куек (настоящее имя певицы) не согласна, что с годами чувства между супругами становятся холоднее. Она заверила, что в их отношениях с мужем Муратом Налчаджиоглу за 12 лет ничего не изменилось.

Каролина Куек с супругом Муратом Налчаджиоглу (instagram.com/anilorak)

"Балую его любовью, поцелуями, массажами, вкусными завтраками. Он любит омлет с сыром. Когда я дома, то часто его готовлю. Он тоже любит меня удивлять. Может без повода дарить цветы. Мне это приятно ", - рассказала певица.

Ани Лорак с мужем и дочерью Софией (instagram.com/anilorak)

"Бывает, я намекаю ему: вот в том магазине уже отложено платье, которое мне нравится. И он покупает", - добавила она.

Ани Лорак с дочерью Софией (instagram.com/anilorak)

Напомним, пара воспитывает 6-летнюю дочь Софию. По мнению певицы, ее дочери "пока рановато светиться".

Ани Лорак с дочерью Софией (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак с дочерью Софией (instagram.com/anilorak)

Кстати, Ани Лорак устроила тур по США.

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Теги: Ани Лорак
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