45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)

Мати двох дітей від Джонні Деппа вступила в шлюб з Самуелем Беншетрі

Екс-кохана популярного голлівудського актора Джонні Деппа Ванесса Параді на 45-му році життя вступила в шлюб з французьким режисером Самуелем Беншетрі. Весілля пройшло в крихітній французької провінції, у місті Сен-Симона з чисельністю жителів не більше 900 чоловік. На церемонії одруження були тільки близькі друзі і родичі пари, повідомляє місцеве видання Le Harisien.

У церемонії взяли участь кілька десятків осіб, серед яких популярні артисти і, звичайно, Лілі-Роуз Депп, 19-річна дочка Ванесси, народжена в союзі зірки з Джонні Деппом.

Фото: (LP / Arnaud Dumontier)

Нагадаємо, що Джонні Депп та Ванесса зустрічалися до 2012 року. Вони прожили в цивільному шлюбі понад 18 років, після чого Джонні Депп пішов до Ембер Херд, яка відсудила у нього половину майна. Нерідко Ванесса Параді зізнавалася, що по-дружньому підтримувала колишнього обранця після важкого розставання.

Ванесса Параді і Самуель Беншетрі обидва знаходяться у віці 45 років. Вони офіційно розповіли про свої стосунки в серпні 2017 року. До цього вони були разом з листопада. Режисер вибрав своєю майбутньою дружиною, актрису, яку він затвердив на головну жіночу роль у своєму фільмі.

Для обранця актриси це вже третій шлюб: перша дружина Беншетрі померла від побоїв свого коханця — співака Бертрана Канта.

Нагадаємо, що 16-річний син 55-річного голлівудського актора й музиканта Джонні Деппа і 45-річної французької співачки і актриси Ванесси Параді серйозно хворий.

Відео: video.rbc.ua