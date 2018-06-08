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"9 місяців я виношую це диво": Регіна Тодоренко спровокувала чутки про вагітність

STYLERЗірки        08.06.2018 - 21:10
Фото: Регіна Тодоренко (facebook.com reginatodorenkocom)
Фото: Регіна Тодоренко (facebook.com reginatodorenkocom)

Телезірка підігріла чутки про свою вагітність дивним постом

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко не перестає розбурхувати емоції своїх шанувальників щодо чуток про свою вагітність. Про це вона повідомила на сторінці Instagram.

Так, Тодоренко опублікувала неоднозначний пост, в якому натякнула на вагітність і швидке поповнення.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Ось уже майже 9 місяців я виношую це диво, яке зовсім скоро з'явиться на світ. Мені складно описати ці почуття та емоції, коли ти усвідомлюєш, як багато тепер від тебе залежить. Звичайно, мені трохи страшно, адже це велика відповідальність. Але я дуже довго готувалася до цього. Залишилося зовсім небагато", - спантеличила дивним постом своїх фанів Регіна.

Скріншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Також телезірка здивувала шанувальників своєю появою на червоній доріжці "Премії МУЗ-ТВ-2018. Трансформація". Тодоренко з'явилася в об'ємній сукні, яка підкреслила її кругленький живіт, що ще раз дало привід для чуток про вагітність.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на ці чутки і натяки про ймовірну вагітність зірки.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше повідомлялося, що Регіна Тодоренко відреагувала на чутки про свою вагітність.

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Теги: Регіна Тодоренко
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