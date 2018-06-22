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"А що у вас?": Настя Каменських порадувала фанатів пляжної фотографією

STYLERЗірки        22.06.2018 - 23:25
Фото: Настя Каменських (instagram.com-kamenskux)
Фото: Настя Каменських (instagram.com-kamenskux)

Співачка показала, як відпочиває

Українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників розслабленою пляжною фотографією. Знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Українська поп-співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, поділилася зі своїми шанувальниками фотографією, де співачка відпочиває на шезлонгу в одному купальнику. У артистки розслаблений вигляд і видно, що вона відпочиває.

"ЛЕЕЕТООО. Як воно відбувається у вас?" - так підписала фотографію Настя Каменських.

Скріншот фото (instagram.com/kamenskux_daily)

Користувачі відповіли улюбленій співачці, що вони на роботі, закручують вишні і відпочивають на Мальті.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux_daily)

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux_daily)

До речі, нещодавно Настя Каменських поділилася з фанами відвертим фото.

Українська поп-співачка Настя Каменських, яка зайнялася сольною кар'єрою під псевдонімом NK, поділилася з фанами фото, де вона позує у відвертих вбраннях.

Каменських позує перед об'єктивом у білому топі зі спущеними бретельками, сексуально заграючи на камеру.

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Теги: співачка, відпочинок, Настя Каменських
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