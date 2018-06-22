Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"А что у вас?": Настя Каменских порадовала фанатов пляжной фотографией

STYLERЗвёзды        22.06.2018 - 23:25
Фото: Настя Каменских (instagram.com-kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com-kamenskux)

Певица показала, как отдыхает

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников расслабленной пляжной фотографией. Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская поп-певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, поделилась со своими поклонниками фотографией, где певица отдыхает на шезлонге в одном купальнике. У артистки расслабленный вид и видно, что она отдыхает.

"ЛЕЕЕТООО. Как оно проходит у вас?" - так подписала фотографию Настя Каменских.

Скриншот фото (instagram.com/kamenskux_daily)

Пользователи ответили любимой певице, что они на работе, закручивают вишни и отдыхают на Мальте.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux_daily)

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux_daily)

Кстати, недавно Настя Каменских поделилась с фанами откровенным фото.

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которая занялась сольной карьерой под псевдонимом NK, поделилась с фанами фото, где она позирует в откровенных нарядах.

Каменских позирует перед объективом в белом топе со спущенными бретельками, сексуально заигрывая на камеру.

Что вы не знали о NК?

Королева пляжа: Ольга Полякова показала стройные ноги "А ты видел?": Ирина Билык показала младшего сына
Теги: певица, отдых, Настя Каменских
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь