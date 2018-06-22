"А что у вас?": Настя Каменских порадовала фанатов пляжной фотографией

Певица показала, как отдыхает

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников расслабленной пляжной фотографией. Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская поп-певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, поделилась со своими поклонниками фотографией, где певица отдыхает на шезлонге в одном купальнике. У артистки расслабленный вид и видно, что она отдыхает.

"ЛЕЕЕТООО. Как оно проходит у вас?" - так подписала фотографию Настя Каменских.

Скриншот фото (instagram.com/kamenskux_daily)

Пользователи ответили любимой певице, что они на работе, закручивают вишни и отдыхают на Мальте.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux_daily)

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux_daily)

Кстати, недавно Настя Каменских поделилась с фанами откровенным фото.

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которая занялась сольной карьерой под псевдонимом NK, поделилась с фанами фото, где она позирует в откровенных нарядах.

Каменских позирует перед объективом в белом топе со спущенными бретельками, сексуально заигрывая на камеру.

Что вы не знали о NК?