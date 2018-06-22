"А что у вас?": Настя Каменских порадовала фанатов пляжной фотографией

Певица показала, как отдыхает
Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников расслабленной пляжной фотографией. Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Украинская поп-певица Настя Каменских, которая начала сольную карьеру под псевдонимом NK, поделилась со своими поклонниками фотографией, где певица отдыхает на шезлонге в одном купальнике. У артистки расслабленный вид и видно, что она отдыхает.
"ЛЕЕЕТООО. Как оно проходит у вас?" - так подписала фотографию Настя Каменских.
Скриншот фото (instagram.com/kamenskux_daily)
Пользователи ответили любимой певице, что они на работе, закручивают вишни и отдыхают на Мальте.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux_daily)
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux_daily)
Кстати, недавно Настя Каменских поделилась с фанами откровенным фото.
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которая занялась сольной карьерой под псевдонимом NK, поделилась с фанами фото, где она позирует в откровенных нарядах.
Каменских позирует перед объективом в белом топе со спущенными бретельками, сексуально заигрывая на камеру.
Что вы не знали о NК?