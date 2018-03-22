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Алла Пугачова про свій стан: "Мені важко дихати, важко ходити, але я ще жива"

STYLERЗірки        22.03.2018 - 17:59
Алла Пугачова (фото: instagram.com/alla_orfey)
Алла Пугачова (фото: instagram.com/alla_orfey)

За словами співачки, в останні дні свого життя вона буде думати про дітей

Відома російська співачка Алла Пугачова вирішила відповісти на в'їдливі коментарі в свою адресу.

Так, 18 березня під час виборів президента РФ Алла Борисівна разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним встигли потрапити в об'єктив фотографів під час свого перебування на виборчій дільниці. При цьому деякі юзери соцмережі фан-групи співачки в мережі Instagram різко розкритикували її зовнішній вигляд.

Алла Пугачова і Маким Галкін на виборчій дільниці (відео: instagram.com/allasuperstar)

Деякі відзначили "втомлений" вираз обличчя Пугачової, а також негативно відгукнулися про її зовнішньій вигляд. Мовляв, співачка одягається "занадто молодо".

68-річна Пугачова вирішила відповісти на негативні коментарі.

"Люди добрі. Я старію і досить різко, організм дає збій. Мені важко дихати, важко ходити, але я ще жива і повинна жити заради маленьких дітей. Бажаю вам щастя і довгих років життя. Не старійте довше ні душею, ні тілом. Надсилайте свою отруту і злість на боротьбу з проблемами в житті, більш важливими, ніж моє старіння і неміч. Я все одно, в останні дні свого життя буду думати про дітей і про вас, які своїми оплесками робили моє життя насиченим та прекрасним. Більше я нічого коментувати не буду. Почуйте мене і зрозумійте з одного разу. Живемо ДАЛІ", - написала Пугачова.

Алла Пугачова про свій стан

Скріншот поста instagram.com/allasuperstar

Алла Пугачова

Алла Пугачова без сорому викладає багато фото в соцмережі. (фото: instagram.com/alla_orfey)

Алла Борисівна Пугачова

Фото: instagram.com/alla_orfey

Нагадаємо, чотирирічна донька Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза вийшла на модний подіум у весільному вбранні.

Дівчинці випала честь завершувати показ дитячої колекції Галини Юдашкіної в рамках Moscow Fashion Week.

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Теги: Алла Пугачова
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