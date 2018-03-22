Алла Пугачева о своем состоянии: "Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива"

По словам певицы, в последние дни свое жизни она будет думать о детях

Известная российская певица Алла Пугачева решила ответить на язвительные комментарии в свой адрес.

Так, 18 марта во время выборов президента РФ Алла Борисовна вместе со своим мужем Максимом Галкиным успели попасть в объектив фотографов во время своего пребывания в избирательном участке. При этом некоторые юзеры соцсети фан-группы певицы в сети Instagram резко раскритиковали ее внешний вид.

Публикация от Алла Пугачева (@allasuperstar) 18 Мар 2018 в 11:01 PDT

Алла Пугачева и Маким Галкин на избирательном участке (видео: instagram.com/allasuperstar)

Некоторые отметили "уставшее" выражение лица Пугачевой, а также негативно отозвались о ее внешнем виде. Мол, певица одевается "слишком молодо".

68-летняя Пугачева решила ответить на негативные комментарии.

"Люди добрые. Я старею и достаточно резко, организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни, более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно, в последние дни свое жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем ДАЛЬШЕ", - написала Пугачева.

Скриншот поста instagram.com/allasuperstar

Алла Пугачева без стеснения выкладывает многие фото в соцсети (фото: instagram.com/alla_orfey)

Фото: instagram.com/alla_orfey

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