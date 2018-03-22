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Алла Пугачева о своем состоянии: "Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива"

STYLERЗвёзды        22.03.2018 - 17:59
Алла Пугачева (фото: instagram.com/alla_orfey)
Алла Пугачева (фото: instagram.com/alla_orfey)

По словам певицы, в последние дни свое жизни она будет думать о детях

Известная российская певица Алла Пугачева решила ответить на язвительные комментарии в свой адрес.

Так, 18 марта во время выборов президента РФ Алла Борисовна вместе со своим мужем Максимом Галкиным успели попасть в объектив фотографов во время своего пребывания в избирательном участке. При этом некоторые юзеры соцсети фан-группы певицы в сети Instagram резко раскритиковали ее внешний вид.

Алла Пугачева и Маким Галкин на избирательном участке (видео: instagram.com/allasuperstar)

Некоторые отметили "уставшее" выражение лица Пугачевой, а также негативно отозвались о ее внешнем виде. Мол, певица одевается "слишком молодо".

68-летняя Пугачева решила ответить на негативные комментарии.

"Люди добрые. Я старею и достаточно резко, организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни, более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно, в последние дни свое жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем ДАЛЬШЕ", - написала Пугачева.

Алла Пугачева о своем состоянии

Скриншот поста instagram.com/allasuperstar

Алла Пугачева

Алла Пугачева без стеснения выкладывает многие фото в соцсети (фото: instagram.com/alla_orfey)

Алла Борисовна Пугачева

Фото: instagram.com/alla_orfey

Напомним, четырехлетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза вышла на модный подиум в свадебном наряде.

Девочке выпала честь завершать показ детской коллекции Галины Юдашкиной в рамках Moscow Fashion Week.

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