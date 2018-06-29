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Алла Пугачова влаштувала гарячі танці з Максимом Галкіним (відео

STYLERЗірки        29.06.2018 - 22:01
Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (peopletalk.ru/facebook)
Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (peopletalk.ru/facebook)

Зіркова пара порадувала своїх фанатів забавним роликом

Російська співачка Алла Пугачова і її чоловік, комік Максим Галкін влаштували запальні танці. Відповідне відео опублікував чоловік примадонни на своїй сторінці в Instagram.

Зоряне сімейство вирушило на святкування дня народження до своїх друзів. Захід проходив в Греції.

"На чудовому дні народження у друзів!" - підписав відео Максим Галкін.

 

 

Відео: Алла Пугачова і Максим Галкін (instagram.com/maxgalkinru)

На кадрах відео можна помітити, що на вечірці чотирирічні Гаррі і Ліза і шестирічна Клавдія (дочка Христини Орбакайте) каталися на гойдалках. В цей час Пугачова з Галкіним влаштували гарячі і пристрасні танці.

Раніше повідомлялося, що у Пугачової з Галкіним з'явився ще одна дитина.

Пара оформила опіку над сином рідного брата Пугачової Євгена, який помер кілька років тому.

Племінник Примадонни російської естради Влад Пугачов дуже довго вживав наркотики. Він навіть проходив лікування в реабілітаційному центрі, де і познайомився з майбутньою цивільною дружиною, яка теж намагалася позбутися наркозалежності.

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Теги: Алла Пугачова, Максим Галкін
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