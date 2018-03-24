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У Алли Пугачової діагностували серйозну хворобу

STYLERЗірки        24.03.2018 - 11:50
Фото: Алла Пугачова (instagram.com itsallapugacheva)
Фото: Алла Пугачова (instagram.com itsallapugacheva)

Це захворювання може призвести до метаболічних порушень

Російська народна артистка Алла Пугачова, яка останнім часом скаржилася на здоров'я, виявляється хвора. У співачки цукровий діабет другого типу. Про це повідомляє російське видання "Дні.ру".

"Слабкість, задишка, труднощі при ходьбі, помутніння в очах, печіння в грудях і головні болі – все це знайоме не з чуток артистці. Але артистка вчасно не звернула уваги на ці симптоми, в результаті має діабет другого типу", - написали на порталі.

Фото: Алла Пугачова (instagram.com itsallapugacheva)

Це захворювання може призвести до метаболічних порушень.

"Підвищений цукор у крові, в свою чергу, тягне за собою цілий шлейф гормональних, метаболічних порушень, які призводять до захворювань серцево-судинної системи, хворі страждають від порушень роботи нирок, болю в суглобах", - пише видання.

Як раніше писав Styler, Алла Пугачова про свій стан: "Мені важко дихати, важко ходити, але я ще жива". Деякі відзначили "втомилося" вираз обличчя Пугачової, а також негативно відгукнулися про її зовнішньому вигляді.

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Теги: Алла Пугачова
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