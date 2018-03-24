У Аллы Пугачевой диагностировали серьезную болезнь

Это заболевание может привести к метаболическим нарушениям

Российская народная артистка Алла Пугачева, которая в последнее время жаловалась на здоровье, оказывается больна. У певицы сахарный диабет второго типа. Об этом сообщает российское издание "Дни.ру".

"Слабость, одышка, трудности при ходьбе, помутнение в глазах, жжение в груди и головные боли – все это знакомо артистке не понаслышке. Но артистка вовремя не обратила внимания на эти симптомы, в результате имеет диабет второго типа", - написали на портале.

Фото: Алла Пугачева (instagram.com itsallapugacheva)

Это заболевание может привести к метаболическим нарушениям.

"Повышенный сахар в крови, в свою очередь, тянет за собой целый шлейф гормональных, метаболических нарушений, которые приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, больные страдают от нарушений работы почек, болей в суставах", - пишет издание.

Как ранее писал Styler, Алла Пугачева о своем состоянии: "Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива". Некоторые отметили "уставшее" выражение лица Пугачевой, а также негативно отозвались о ее внешнем виде.



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