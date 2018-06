Легендарна співачка шокувала несподіваним вчинком в ефірі шоу

Співачка Шер взяла участь у відомому шоу

На днях вийшов новий випуск американської телепередачі "The Late Late Show with James Corden", в якій взяла участь культова поп-виконавиця Шер. Зірка шокувала шанувальників несподіваним вчинком під час шоу.

За правилами гри шоу "Spill Your Guts or Fill Your Guts" запрошена зірка повинна відповісти на будь-яке відверте запитання або з'їсти що-небудь погане.

Вже перше питання від ведучого Джеймса Кордена поставило співачку перед складним вибором. Шер потрібно було розповісти про її чотирьох найкращих коханців. Шер посміялася, але вирішила за краще не відповідати За відмову їй двоелося з'їсти висушену гусеницю.

Відео: Співачка Шер з'їла гусеницю (youtube.com/TheLateLateShowwithJamesCorden)

До речі, раніше співачка вносила в свій топ-5 коханців Тома Круза.

