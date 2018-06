Легендарная певица шокировала неожиданным поступком в эфире шоу

Певица Шер приняла участие в известном шоу

На днях вышел новый выпуск американской телепередачи "The Late Late Show with James Corden", в которой приняла участие культовая поп-исполнительница Шер. Звезда шокировала поклонников неожиданным поступком во время шоу.

По правилам игры шоу "Spill Your Guts or Fill Your Guts" приглашенная звезда должна ответить на любой откровенный вопрос или съесть что-либо отвратительное.

Уже первый вопрос от ведущего Джеймса Кордена поставил певицу перед сложным выбором. Шер нужно было рассказать о ее четырех лучших любовниках. Шер посмеялась, но предпочла не отвечать. За отказ ей пришлось съесть высушенную гусеницу.

Видео: Певица Шер съела гусеницу (youtube.com/TheLateLateShowwithJamesCorden)

К слову, ранее певица вносила в свой топ-5 любовников Тома Круза.

