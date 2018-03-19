Анджеліна Джолі готується до четвертого весілля

Актриса сама запропонувала коханому зіграти весілля

Інсайдер повідомив, що голлівудська зірка Анджеліна Джолі готується знову йти під вінець. Стало відомо, що вона планує зіграти весілля одразу після шлюборозлучного процесу з Бред Піттом. Про це повідомляє журнал Life & Style.

Як повідомляється, обранцем Джолі став британський мільйонер, ім'я якого поки приховується. Видання стверджує, що роман актриси і мільйонера триває близько року, і в майбутньому пара планує жити в Лондоні. За одному з версій, з майбутнім чоловіком зірку познайомила Амаль Клуні — дружина актора Джорджа Клуні.

"Енджі так закохана, що, зовсім скоро в четвертий раз піде під вінець. Закохана актриса сама запропонувала одружитися. Вона буквально світиться від щастя, чого не було довгі роки в шлюбі з Бред Піттом", - відзначило джерело.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі розповіла, яких людей вважає сексуальними.