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Анджеліна Джолі розповіла, яких людей вважає сексуальними

STYLERЗірки        19.03.2018 - 15:16
Фото: Universal Pictures
Фото: Universal Pictures

Актриса поділилася своїм баченням краси

Американська актриса Анджеліна Джолі розповіла, як ставиться до свого старіння і неминучих змін своєї зовнішності. Також зірка зізналася, що її приваблюють сильні й освічені люди. Про це повідомляє InStyle.

"Люди, яких я вважаю красивими, - це ті, які не прогинаються під чужі уявлення про красу. Мене завжди приваблювали унікальні, незвичайні люди, ті, хто залишається самим собою", - сказала Джолі.

Актриса зазначила, що їй близька сапіосексуальність, яка характеризується сильною привабливістю до інтелектуальності в інших. "Коли бачите когось з гарячим розумом - це сексуально", - зізналася вона.

Джолі також поділилася, що їй подобається процес старіння, оскільки вона стає схожа на свою матір, яка померла в 2007-му від раку яєчників. "Я дивлюся в дзеркало і бачу, що стаю схожа на маму. І це зігріває мене. Я бачу, що старію, але мені це подобається, тому що це означає, що я живу і стаю старше. Я бачу і свої недоліки, але мені це подобається, адже я бачу не зовнішність, я бачу в своїй особі свою сім'ю, я бачу свій вік", - підсумувала вона.

Нагадаємо, що вчені зробили шокуючу заяву про сексуальну орієнтацію людини.

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Теги: Анджеліна Джолі, актриса, секс
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