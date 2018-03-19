Анджелина Джоли рассказала, каких людей считает сексуальными

Актриса поделилась своим видением красоты

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, как относится к своему старению и неизбежным изменениям своей внешности. Также звезда призналась, что ее привлекают сильные и образованные люди. Об этом сообщает InStyle.

"Люди, которых я считаю красивыми, — это те, которые не прогибаются под чужие представления о красоте. Меня всегда привлекали уникальные, необычные люди, те, кто остается самим собой", — сказала Джоли.

Актриса отметила, что ей близка сапиосексуальность, которая характеризируется сильной притягательностью к интеллектуальности в других. "Когда видите кого-то с горячим умом — это сексуально", — призналась она.

Джоли также поделилась, что ей нравится процесс старения, поскольку она становится похожа на свою мать, которая умерла в 2007-м от рака яичников. "Я смотрю в зеркало и вижу, что становлюсь похожа на маму. И это согревает меня. Я вижу, что старею, но мне это нравится, потому что это значит, что я живу и становлюсь старше. Я вижу и свои недостатки, но мне это нравится, ведь я вижу не внешность, я вижу в своем лице свою семью, я вижу свой возраст", — подытожила она.

Напомним, что ученые сделали шокирующее заявление о сексуальной ориентации человека.