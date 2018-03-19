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Анджелина Джоли готовится к четвертой свадьбе

STYLERЗвёзды        19.03.2018 - 16:22
Фото: кадр из фильма "Турист"
Фото: кадр из фильма "Турист"

Актриса сама предложила возлюбленному сыграть свадьбу

Инсайдер сообщил, что голливудская звезда Анджелина Джоли готовится снова идти под венец.  Стало известно, что она планирует сыграть свадьбу сразу после бракоразводного процесса с Брэд Питтом. Об этом сообщает журнал Life & Style.

Как сообщается, избранником Джоли стал британский миллионер, имя которого пока скрывается. Издание  утверждает, что роман актрисы и миллионера длится около года, и в будущем пара планирует жить в Лондоне. По одном из версий, с будущим мужем звезду познакомила Амаль Клуни — супруга актера Джорджа Клуни.

 "Энджи так влюблена, что, совсем скоро в четвертый раз пойдет под венец. Влюбленная актриса сама предложила пожениться. Она буквально светится от счастья, чего не было долгие годы в браке с Брэд Питтом", — отметил источник.

Напомним, что Анджелина Джоли рассказала, каких людей считает сексуальными.

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Теги: Анджелина Джоли, актриса, свадьба
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