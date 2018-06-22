Ані Лорак засвітилася на фестивалі в Києві (фото)

Співачка з чоловіком прийшла послухати Jamiroquai
Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, нещодавно приїхала в Україну. Зірка разом зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу засвітилася на концерті в Києві. Відповідне фото опубліковано на сторінці виконавиці у соцмережі Instagram.
Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) відвідала столичний фестиваль, на якому виступав знаменитий британський гурт, легенда джаз-фанку Jamiroquai.
Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)
В Instagram Stories 39-річна зірка поділилася кадрами з НСК "Олімпійський", де 21 червня відбулося відкриття фестивалю Belive.
Скріншот (instagram.com/anilorak)
Скріншот поста (instagram.com/anilorak)
Раніше Ані Лорак показала, куди пішла "першим ділом".
Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)