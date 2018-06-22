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Ані Лорак засвітилася на фестивалі в Києві (фото)

STYLERЗірки        22.06.2018 - 09:03
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка з чоловіком прийшла послухати Jamiroquai

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, нещодавно приїхала в Україну. Зірка разом зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу засвітилася на концерті в Києві. Відповідне фото опубліковано на сторінці виконавиці у соцмережі Instagram.

Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) відвідала столичний фестиваль, на якому виступав знаменитий британський гурт, легенда джаз-фанку Jamiroquai.

Фото: Ані Лорак з чоловіком (instagram.com/anilorak)

В Instagram Stories 39-річна зірка поділилася кадрами з НСК "Олімпійський", де 21 червня відбулося відкриття фестивалю Belive.

 

Скріншот (instagram.com/anilorak)

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак показала, куди пішла "першим ділом".

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

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