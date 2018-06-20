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Ани Лорак в Украине: певица показала, куда пошла "первым делом" (фото)

STYLERЗвёзды        20.06.2018 - 22:52
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Снимки певица разместила на своей странице в сети

Известная певица Ани Лорак, которая активно выступает в Российской Федерации, показала, куда "первым делом" пошла после приезда в Украину. Соответствующие кадры она опубликовала на странице в Instagram.

"А где это я, угадайте. У Лилии Литковской, самой талантливой и красивой", - сказала она.

Фото: Ани Лорак в Киеве (instagram.com/anilorak)

Более того, некоторые из снимков украинская певица подписала как "дом, милый дом".

 

Фото: Ани Лорак в Киеве (instagram.com/anilorak)

Также обратим ваше внимание, что певица поделилась своими фото не в общей ленте, а "строрис". Как известно, возможность комментировать такие снимки отсутвует.

Кстати, известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, привезла свою семилетнюю дочь в Киев. На своей странице в соцсети Instagram звезда поделилась снимком с маленькой Софией. На фото указана геолокация - Украина.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась с поклонниками новым фото в откровенном наряде.

"Ох и жарко... А как вы спасаетесь от жары?" – написала певица.

На фото Каролина Куек (настоящее имя исполнительницы) предстала в черном обтягивающем латексном платье с открытыми плечами и пикантным разрезом до бедра, которое удачно подчеркивает зону декольте. Снимок певицы прокомментировали многие пользователи сети.

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Теги: Ани Лорак, певица, Киев
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