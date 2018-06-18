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"Жарко": Ани Лорак сразила наповал откровенным нарядом (фото)

STYLERЗвёзды        18.06.2018 - 16:23

Певица снова облачилась в латекс

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась с поклонниками новым фото в откровенном  наряде. Соответствующий снимок опубликован на странице звезды в соцсети Instagram.

"Ох и жарко... А как вы спасаетесь от жары?" – написала певица.

На фото Каролина Куек (настоящее имя исполнительницы) предстала в черном обтягивающем латексном платье с открытыми плечами и пикантным разрезом до бедра, которое удачно подчеркивает зону декольте.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Снимок певицы прокомментировали многие пользователи сети:

"Жаркое фото, я не знаю, как спасаться. Наверное, в холодную воду окунуться".

"Красавица".

"Не ношу летом кожу, например".

"Сногсшибательный образ и прекрасное фото".

"После вашей фотографии еще жарче стало".

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лорак поразила поклонников новым образом.

Кстати, Ани Лорак похвасталась российской наградой за дуэт с запрещенным артистом.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Ани Лорак, Ани Лорак в России
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