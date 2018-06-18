"Жарко": Ани Лорак сразила наповал откровенным нарядом (фото)

Певица снова облачилась в латекс
Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, поделилась с поклонниками новым фото в откровенном наряде. Соответствующий снимок опубликован на странице звезды в соцсети Instagram.
"Ох и жарко... А как вы спасаетесь от жары?" – написала певица.
На фото Каролина Куек (настоящее имя исполнительницы) предстала в черном обтягивающем латексном платье с открытыми плечами и пикантным разрезом до бедра, которое удачно подчеркивает зону декольте.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Скриншот поста (instagram.com/anilorak)
Снимок певицы прокомментировали многие пользователи сети:
"Жаркое фото, я не знаю, как спасаться. Наверное, в холодную воду окунуться".
"Красавица".
"Не ношу летом кожу, например".
"Сногсшибательный образ и прекрасное фото".
"После вашей фотографии еще жарче стало".
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Ранее Ани Лорак поразила поклонников новым образом.
Кстати, Ани Лорак похвасталась российской наградой за дуэт с запрещенным артистом.
Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)