"Спекотно": Ані Лорак вразила наповал відвертим вбранням (фото)

Співачка знову вбралася в латекс

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, поділилася з шанувальниками новими фото у відвертому вбранні. Відповідний знімок опублікований на сторінці зірки у соцмережі Instagram.

"Ох і спекотно... А як ви рятуєтеся від спеки?" – написала співачка.

На фото Кароліна Куєк (справжнє ім'я виконавиці) постала в чорній латексній сукні з відкритими плечима і пікантним розрізом до стегна, яка вдало підкреслює зону декольте.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Знімок співачки прокоментували багато користувачів мережі:

"Спекотне фото, я не знаю, як рятуватися. Напевно, зануритися в холодну воду".

"Красуня".

"Не ношу влітку шкіру, наприклад".

"Приголомшливий образ і прекрасне фото".

"Після вашої фотографії стало ще гарячіше".

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак вразила шанувальників новим образом.

До речі, Ані Лорак похвалилася російською нагородою за дует з забороненим артистом.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)