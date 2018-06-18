"Спекотно": Ані Лорак вразила наповал відвертим вбранням (фото)

Співачка знову вбралася в латекс
Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, поділилася з шанувальниками новими фото у відвертому вбранні. Відповідний знімок опублікований на сторінці зірки у соцмережі Instagram.
"Ох і спекотно... А як ви рятуєтеся від спеки?" – написала співачка.
На фото Кароліна Куєк (справжнє ім'я виконавиці) постала в чорній латексній сукні з відкритими плечима і пікантним розрізом до стегна, яка вдало підкреслює зону декольте.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Скріншот поста (instagram.com/anilorak)
Знімок співачки прокоментували багато користувачів мережі:
"Спекотне фото, я не знаю, як рятуватися. Напевно, зануритися в холодну воду".
"Красуня".
"Не ношу влітку шкіру, наприклад".
"Приголомшливий образ і прекрасне фото".
"Після вашої фотографії стало ще гарячіше".
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
Раніше Ані Лорак вразила шанувальників новим образом.
До речі, Ані Лорак похвалилася російською нагородою за дует з забороненим артистом.
Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)