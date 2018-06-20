Ані Лорак в Україні: співачка показала, куди пішла "першим ділом" (фото)

Знімки співачка розмістила на своїй сторінці в мережі

Відома співачка Ані Лорак, яка активно виступає в Російській Федерації, показала, куди "першим ділом" пішла після приїзду в Україну. Відповідні кадри вона опублікувала на сторінці Instagram.

"А де це я, вгадайте. У Лілії Літковської, найталановитішої та найгарнішої", - сказала вона.

Фото: Ані Лорак у Києві (instagram.com/anilorak)

Більш того, деякі з знімків українська співачка підписала як "дім, милий дім".

Фото: Ані Лорак у Києві (instagram.com/anilorak)

Також звернемо вашу увагу, що співачка поділилася своїми фото не в загальній стрічці, а "строріз". Як відомо, можливість коментувати такі знімки отсутвие.

До речі, відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, привезла свою семирічну доньку в Київ. На своїй сторінці у соцмережі Instagram зірка поділилася знімком з малою Софією. На фото вказана геолокація - Україна.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, поділилася з шанувальниками новими фото у відвертому вбранні.

"Ох і жарко... А як ви рятуєтеся від спеки?" – написала співачка.

На фото Кароліна Куєк (справжнє ім'я виконавиці) постала в чорному обтягуючому латексному вбранні з відкритими плечима і пікантним розрізом до стегна, яке вдало підкреслює зону декольте. Знімок співачки прокоментувало багато користувачів мережі.

Diva Ані Лорак (video.rbc.ua)