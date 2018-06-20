"Маленькая звездочка": поющая в России Ани Лорак привезла дочь в Украину (фото)

Певица поделилась снимком дочери
Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, привезла свою семилетнюю дочь в Киев. На своей странице в соцсети Instagram звезда поделилась снимком с маленькой Софией.
На фото указана геолокация - Украина.
"Пусть все будет круто", - написала певица.
Фото: София (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Скриншот поста (instagram.com/anilorak)
Снимок прокомментировали поклонники исполнительницы:
"Ангелочек".
"Маленькая принцесса".
"Какая красавица".
"Маленькая звездочка".
"Очень похожа на маму".
"Куколка".
"Уже и с маникюром".
"Яркая девочка! Где в школу пойдете: в Киеве или Москве?".
"Приятно, что написано Украина".
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Кстати, Ани Лорак, Меладзе, Лепс и другие звезды развлекали российскую элиту на свадьбе у дочери миллиардера.
Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)