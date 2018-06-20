Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.37
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.63
Межбанк BID 30.58
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.37
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.63
Межбанк BID 30.58
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Маленькая звездочка": поющая в России Ани Лорак привезла дочь в Украину (фото)

STYLERЗвёзды        20.06.2018 - 15:16
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица поделилась снимком дочери

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, привезла свою семилетнюю дочь в Киев. На своей странице в соцсети Instagram звезда поделилась снимком с маленькой Софией.

На фото указана геолокация - Украина.

"Пусть все будет круто", - написала певица.

Фото: София (instagram.com/anilorak)

 

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Снимок прокомментировали поклонники исполнительницы:

"Ангелочек".

"Маленькая принцесса".

"Какая красавица".

"Маленькая звездочка".

"Очень похожа на маму".

"Куколка".

"Уже и с маникюром".

"Яркая девочка! Где в школу пойдете: в Киеве или Москве?".

"Приятно, что написано Украина".

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Кстати, Ани Лорак, Меладзе, Лепс и другие звезды развлекали российскую элиту на свадьбе у дочери миллиардера.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)

"Жарко": Ани Лорак сразила наповал откровенным нарядом (фото) "Красивая амазонка": Ани Лорак поразила поклонников новым образом (фото)
Теги: Ани Лорак
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь