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"Маленька зірочка": Ані Лорак привезла донечку в Україну (фото)

STYLERЗірки        20.06.2018 - 15:16
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка поділилася знімком дочки

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, привезла свою семирічну доньку в Київ. На своїй сторінці у соцмережі Instagram зірка поділилася знімком з малою Софією.

На фото вказана геолокація - Україна.

"Хай все буде круто", - написала співачка.

Фото: Софія (instagram.com/anilorak)

 

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Знімок прокоментували шанувальники виконавиці:

"Янголятко".

"Маленька принцеса".

"Яка красуня".

"Маленька зірочка".

"Дуже схожа на маму".

"Лялечка".

"Вже і з манікюром".

"Яскрава дівчинка! Де в школу підете: в Києві чи у Москві?".

"Приємно, що написано Україна".

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

До речі, Ані Лорак, Меладзе, Лепс та інші зірки розважали російську еліту на весіллі у дочки мільярдера.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

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