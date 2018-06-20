"Маленька зірочка": Ані Лорак привезла донечку в Україну (фото)

Співачка поділилася знімком дочки
Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, привезла свою семирічну доньку в Київ. На своїй сторінці у соцмережі Instagram зірка поділилася знімком з малою Софією.
На фото вказана геолокація - Україна.
"Хай все буде круто", - написала співачка.
Фото: Софія (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Скріншот поста (instagram.com/anilorak)
Знімок прокоментували шанувальники виконавиці:
"Янголятко".
"Маленька принцеса".
"Яка красуня".
"Маленька зірочка".
"Дуже схожа на маму".
"Лялечка".
"Вже і з манікюром".
"Яскрава дівчинка! Де в школу підете: в Києві чи у Москві?".
"Приємно, що написано Україна".
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
До речі, Ані Лорак, Меладзе, Лепс та інші зірки розважали російську еліту на весіллі у дочки мільярдера.
Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)