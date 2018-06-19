Лорак, Меладзе, Лепс и другие звезды развлекали российскую элиту на свадьбе у дочери миллиардера

По случаю бракосочетания дочери Александра Чигиринского под Москвой устроили пышное торжество

18-летняя Ирина Чигиринская и сын бывшего замгубернатора Архангельской области Морис Мирелли отыграли роскошную свадьбу. Торжество прошло в элитном загородном поместье под Москвой, сообщают российские СМИ.

На праздник денег не поскупились: одно только платье невесты от ливанского дизайнера Зухаира Мурада, который известен своими свадебными нарядами, стоит 14 миллионов рублей (около 5,7 млн грн).

Молодожены обвенчались согласно еврейским традициям, а после гостей пригласили в банкетный зал. Отмечается, что на угощения потратили не менее 30 миллионов рублей (12,3 млн грн). На свадьбу было приглашено около полторы тысячи человек.

Торжественный вечер вели Максим Галкин и Николай Басков, а развлекали гостей сливки российского шоу-бизнеса: Григорий Лепс, Игорь Крутой, группа "Ленинград", а также Валерий Меладзе и Ани Лорак.

Публикация от Reshat Aliev (@reshataliev) 17 Июн 2018 в 6:54 PDT

Видео: Валерий Меладзе на свадьбе у Ирины Чигиринской (instagram.com/reshataliev)

Публикация от Reshat Aliev (@reshataliev) 17 Июн 2018 в 2:17 PDT

Видео: Ани Лорак на свадьбе у Ирины Чигиринской (instagram.com/reshataliev)

Многие гости опубликовали в сети разные фото и видео со свадьбы. На фото Миранды Мирианашвили можно полюбоваться и самими молодоженами:

Скриншот публикации (instagram.com/mirandamirianashvili)

Похвасталась фото и жена российского модельера Марина Юдашкина:

Скриншот публикации (instagram.com/marinayudashkina)

Напомним, украинская певица Надя Дорофеева поразила своих поклонников необычными шортами наизнанку, в которых она позировала для своих фото в Instagram.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Что вы не знали о популярной певице?