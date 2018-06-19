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Лорак, Меладзе, Лепс та інші зірки розважали російську еліту на весіллі у дочки мільярдера

STYLERЗірки        19.06.2018 - 12:07

З нагоди одруження доньки Олександра Чигиринського під Москвою влаштували пишне торжество

18-річна Ірина Чигиринська і син колишнього заступника губернатора Архангельської області Моріс Миреллі відіграли розкішне весілля. Торжество пройшло в елітному заміському маєтку під Москвою, повідомляють російські ЗМІ.

На свято грошей не поскупилися: одне тільки плаття нареченої від ліванського дизайнера Зухаїра Мурада, який відомий своїми весільними нарядами, коштує 14 мільйонів рублів (близько 5,7 млн грн).

Молодята повінчалися згідно єврейським традиціям, а після гостей запросили в банкетний зал. Відзначається, що на частування витратили не менше 30 мільйонів рублів (12,3 млн грн). На весілля було запрошено близько півтори тисячі чоловік.

Урочистий вечір вели Максим Галкін, Микола Басков, а розважали гостей вершки російського шоу-бізнесу: Григорій Лепс, Ігор Крутой, група "Ленінград", а також Валерій Меладзе та Ані Лорак.

Відео: Валерій Меладзе на весіллі у Ірини Чигиринській (instagram.com/reshataliev)

Відео: Ані Лорак на весіллі у Ірини Чигиринській (instagram.com/reshataliev)

Багато гостей опублікували в мережі різні фото та відео з весілля. На фото Міранди Міріанашвілі можна помилуватися і самими молодятами:

Скріншот публікації (instagram.com/mirandamirianashvili)

Похвалилася фото і дружина російського модельєра Марина Юдашкіна:

Скріншот публікації (instagram.com/marinayudashkina)

Нагадаємо, українська співачка Надя Дорофєєва вразила своїх шанувальників незвичайними шортами навиворіт, в яких вона позувала для своїх фото в Instagram.

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Теги: весілля, Ані Лорак, миллиардер, Валерій Меладзе
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