Лорак, Меладзе, Лепс та інші зірки розважали російську еліту на весіллі у дочки мільярдера

З нагоди одруження доньки Олександра Чигиринського під Москвою влаштували пишне торжество

18-річна Ірина Чигиринська і син колишнього заступника губернатора Архангельської області Моріс Миреллі відіграли розкішне весілля. Торжество пройшло в елітному заміському маєтку під Москвою, повідомляють російські ЗМІ.

На свято грошей не поскупилися: одне тільки плаття нареченої від ліванського дизайнера Зухаїра Мурада, який відомий своїми весільними нарядами, коштує 14 мільйонів рублів (близько 5,7 млн грн).

Молодята повінчалися згідно єврейським традиціям, а після гостей запросили в банкетний зал. Відзначається, що на частування витратили не менше 30 мільйонів рублів (12,3 млн грн). На весілля було запрошено близько півтори тисячі чоловік.

Урочистий вечір вели Максим Галкін, Микола Басков, а розважали гостей вершки російського шоу-бізнесу: Григорій Лепс, Ігор Крутой, група "Ленінград", а також Валерій Меладзе та Ані Лорак.

Публікація від Reshat Aliev (@reshataliev) 17 Чер 2018 в 6:54 PDT

Відео: Валерій Меладзе на весіллі у Ірини Чигиринській (instagram.com/reshataliev)

Публікація від Reshat Aliev (@reshataliev) 17 Чер 2018 в 2:17 PDT

Відео: Ані Лорак на весіллі у Ірини Чигиринській (instagram.com/reshataliev)

Багато гостей опублікували в мережі різні фото та відео з весілля. На фото Міранди Міріанашвілі можна помилуватися і самими молодятами:

Скріншот публікації (instagram.com/mirandamirianashvili)

Похвалилася фото і дружина російського модельєра Марина Юдашкіна:

Скріншот публікації (instagram.com/marinayudashkina)

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