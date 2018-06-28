Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)

Зірки зустрілися на презентації колекції
Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, прийшла на вечірку в Києві, де зустрілася з багатьма зірками. Про це свідчать фотографії в соцмережі.
Скріншот поста (instagram.com/anilorak)
Скріншот поста (instagram.com/lidokfoto)
Артисти відвідали вечірку в столичному ресторані чоловіка Лорак Мурата. Захід був присвячений презентації нової колекції дизайнера Ані Андрійчук-Завгородній, дружини Позитиву з групи "Время и Стекло".
Скріншот поста (instagram.com/lidokfoto)
Скріншот поста (instagram.com/realpotap)
Крім Ані Лорак на вечірку прийшла Настя Каменських, Мішель Андраде, Потап, а також провідний Микола Тищенко з дружиною Аллою.
Скріншот поста (instagram.com/allabonya)
Скріншот поста (instagram.com/absurdunet)
Раніше фанатів Ані Лорак нажахав вид її чоловіка.
Чоловік скандальної української співачки Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, здивував фанатів артистки своїм зовнішнім виглядом. Фотографію з чоловіком зірка опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Diva Ані Лорак