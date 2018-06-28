Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)

STYLERЗірки        28.06.2018 - 15:20
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Зірки зустрілися на презентації колекції

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, прийшла на вечірку в Києві, де зустрілася з багатьма зірками. Про це свідчать фотографії в соцмережі.

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Скріншот поста (instagram.com/lidokfoto)

Артисти відвідали вечірку в столичному ресторані чоловіка Лорак Мурата. Захід був присвячений презентації нової колекції дизайнера Ані Андрійчук-Завгородній, дружини Позитиву з групи "Время и Стекло".

Скріншот поста (instagram.com/lidokfoto)

Скріншот поста (instagram.com/realpotap)

Крім Ані Лорак на вечірку прийшла Настя Каменських, Мішель Андраде, Потап, а також провідний Микола Тищенко з дружиною Аллою.

Скріншот поста (instagram.com/allabonya)

Скріншот поста (instagram.com/absurdunet)

Раніше фанатів Ані Лорак нажахав вид її чоловіка.

Чоловік скандальної української співачки Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, здивував фанатів артистки своїм зовнішнім виглядом. Фотографію з чоловіком зірка опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Diva Ані Лорак

"Знову в прольоті": Ані Лорак образила українських шанувальників (фото) Настя Каменських поділилася секретами харчування
Теги: Ані Лорак, Настя Каменських
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся