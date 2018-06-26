"Что за пожилой мужчина рядом?": фанатов Ани Лорак ужаснул вид ее мужа (фото)

Супруг артистки удивил своей внешностью

Муж скандальной украинской певицы Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в России, удивил фанатов артистки своим внешним видом. Фотографию с супругом звезда опубликовал на своей странице в Instagram.

"На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей!" – подписала Ани Лорак фото.

Фото: Ани Лорак с семьей (instagram.com/anilorak)

Однако пользователи обратили внимание, что муж Певицы Мурат заметно постарел, а ведь 12 июня ему исполнился только 41 год.

"Я сразу подумала, что это Галустян с ней", - пишут в сети.

"Надо срочно мазать Мурату лицо кремом или делать массаж", - посоветовали пользователи.

"Страшный мальчик", - комментируют в сети.

"Мурат очень постарел. Я понимаю, турки быстро взрослеют и стареют, генетика у восточных людей такая", - предположили фанаты певицы.

"Мурат в деда превратился", - пишут пользователи.

"Мурату к пластическому хирургу надо, морщинки выровнять, и будет красавчик", - отметили в сети.

"Что за пожилой мужчина рядом?" – удивились юзеры.

Напомним, как Ани Лорак обидела украинских поклонников.

Diva Ани Лорак