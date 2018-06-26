"Что за пожилой мужчина рядом?": фанатов Ани Лорак ужаснул вид ее мужа (фото)

Супруг артистки удивил своей внешностью
Муж скандальной украинской певицы Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в России, удивил фанатов артистки своим внешним видом. Фотографию с супругом звезда опубликовал на своей странице в Instagram.
"На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей!" – подписала Ани Лорак фото.
Фото: Ани Лорак с семьей (instagram.com/anilorak)
Однако пользователи обратили внимание, что муж Певицы Мурат заметно постарел, а ведь 12 июня ему исполнился только 41 год.
"Я сразу подумала, что это Галустян с ней", - пишут в сети.
"Надо срочно мазать Мурату лицо кремом или делать массаж", - посоветовали пользователи.
"Страшный мальчик", - комментируют в сети.
"Мурат очень постарел. Я понимаю, турки быстро взрослеют и стареют, генетика у восточных людей такая", - предположили фанаты певицы.
"Мурат в деда превратился", - пишут пользователи.
"Мурату к пластическому хирургу надо, морщинки выровнять, и будет красавчик", - отметили в сети.
"Что за пожилой мужчина рядом?" – удивились юзеры.
Напомним, как Ани Лорак обидела украинских поклонников.
Diva Ани Лорак