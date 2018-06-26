"Снова в пролете": Ани Лорак обидела украинских поклонников (фото)

Певица анонсировала новый тур без Украины
Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, анонсировала новый тур со своим шоу "Дива". В перечне городов не оказалось ни одного украинского, что обидело ее поклонников из родной страны. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
"Мы так ждем встречи с вами! И сегодня готовы объявить даты концертов грядущего большого тура шоу ДИВА! Это только начало! Ваш город есть в списке? Кто идет?" – написала певица.
Каролина Куек (настоящее имя певицы) планирует выступить в России и Германии с августа 2018-го по май 2019 года.
Фото: Анонс тура (instagram.com/anilorak)
Публикацию исполнительницы прокомментировали многие пользователи сети:
"Когда же будет Украина в списке? Дива-то украинская, пора бы радовать и поклонников, которые живут на Вашей Родине".
"Одессы не вижу".
"А Харьков?".
"Когда же уже Одессу навестите? Столько лет уже не приезжаете, обидно".
"Украину Вы уже и забыли, жаль".
"А Украина где?".
"А в Украине будут?".
"Почему нет концертов в Украине?".
"Она еще не скоро будет в Украине".
"Когда же Киев?".
"И снова Украина "в пролете"... Печаль, печаль".
Скриншот поста (instagram.com/anilorak)
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Ранее Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева.
Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)