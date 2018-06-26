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"Снова в пролете": Ани Лорак обидела украинских поклонников (фото)

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 17:08
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица анонсировала новый тур без Украины

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, анонсировала новый тур со своим шоу "Дива". В перечне городов не оказалось ни одного украинского, что обидело ее поклонников из родной страны. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Мы так ждем встречи с вами! И сегодня готовы объявить даты концертов грядущего большого тура шоу ДИВА! Это только начало! Ваш город есть в списке? Кто идет?" – написала певица.

Каролина Куек (настоящее имя певицы) планирует выступить в России и Германии с августа 2018-го по май 2019 года.

Фото: Анонс тура (instagram.com/anilorak)

Публикацию исполнительницы прокомментировали многие пользователи сети:

"Когда же будет Украина в списке? Дива-то украинская, пора бы радовать и поклонников, которые живут на Вашей Родине".

"Одессы не вижу".

"А Харьков?".

"Когда же уже Одессу навестите? Столько лет уже не приезжаете, обидно".

"Украину Вы уже и забыли, жаль".

"А Украина где?".

"А в Украине будут?".

"Почему нет концертов в Украине?".

"Она еще не скоро будет в Украине".

"Когда же Киев?".

"И снова Украина "в пролете"... Печаль, печаль".

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Ани Лорак, Ани Лорак в России
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