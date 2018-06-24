"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева

Певица показала своих близких и друзей

Украинская певица Ани Лорак показала, как она тепло проводит время в Киеве. Фотографии певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская певица, которая живет теперь в России, опубликовала снимки своих прогулок по столице. Вместе с семьей и близкими друзьями певица покаталась по Днепру.

Она отметила, что у нее на душе светло, когда рядом близкие.

"На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей!", - подписала она фотосессию с прогулки по Днепру.

Скриншот фото (instagram.com/anilorak)

"Когда рядом надёжный помощник, всегда легко преодолевать трудности и двигаться вперёд!", - так подписана еще одна фотография, где певица с дочерью.

Скриншот фото (instagram.com/anilorak)

"Никогда не думала, что собаки могут быть такими близкими друзьями, которые чувствуют тебя и любят бесконечно!", - Ани Лорак восхитилась большой собакой.

Скриншот фото (instagram.com/anilorak)

Кстати, Ани Лорак показала свой новый джинсовый образ.

Так, на самом снимке можно заметить певицу в джинсовом наряде, босоножках и очках.

Diva Ани Лорак