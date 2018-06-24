"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва

Співачка показала своїх близьких і друзів
Українська співачка Ані Лорак показала, як вона проводить тепло час у Києві. Фотографії співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Українська співачка, яка живе тепер у Росії, опублікувала знімки своїх прогулянок по столиці. Разом з родиною та близькими друзями співачка покаталася по Дніпру.
Вона зазначила, що у неї на душі світло, коли поруч близькі.
"На душі світло, коли поруч рідні та близькі! Люблю Київ! Люблю моїх друзів!", - підписала вона фотосесію з прогулянки по Дніпру.
Скріншот фото (instagram.com/anilorak)
"Коли поруч надійний помічник, завжди легко долати труднощі і рухатися вперед!", - так підписана ще одна фотографія, де співачка з дочкою.
Скріншот фото (instagram.com/anilorak)
"Ніколи не думала, що собаки можуть бути такими близькими друзями, які відчувають тебе і люблять нескінченно!", - Ані Лорак захопилася великою собакою.
Скріншот фото (instagram.com/anilorak)
До речі, Ані Лорак показала свій новий джинсовий образ.
Так, на самому знімку можна побачити співачку у джинсовому одязі, босоніжках і окулярах.
Diva Ані Лорак