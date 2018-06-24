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"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва

STYLERЗірки        24.06.2018 - 19:25
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка показала своїх близьких і друзів

Українська співачка Ані Лорак показала, як вона проводить тепло час у Києві. Фотографії співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Українська співачка, яка живе тепер у Росії, опублікувала знімки своїх прогулянок по столиці. Разом з родиною та близькими друзями співачка покаталася по Дніпру.

Вона зазначила, що у неї на душі світло, коли поруч близькі.

"На душі світло, коли поруч рідні та близькі! Люблю Київ! Люблю моїх друзів!", - підписала вона фотосесію з прогулянки по Дніпру.

Скріншот фото (instagram.com/anilorak)

"Коли поруч надійний помічник, завжди легко долати труднощі і рухатися вперед!", - так підписана ще одна фотографія, де співачка з дочкою.

Скріншот фото (instagram.com/anilorak)

"Ніколи не думала, що собаки можуть бути такими близькими друзями, які відчувають тебе і люблять нескінченно!", - Ані Лорак захопилася великою собакою.

Скріншот фото (instagram.com/anilorak)

До речі, Ані Лорак показала свій новий джинсовий образ.

Так, на самому знімку можна побачити співачку у джинсовому одязі, босоніжках і окулярах.

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Теги: співачка, Київ, Ані Лорак
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