"Знову в прольоті": Ані Лорак образила українських шанувальників (фото)

Співачка анонсувала новий тур без України
Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, анонсувала новий тур зі своїм шоу "Діва". У переліку міст не виявилося жодного українського, що образило її шанувальників з рідної країни. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"Ми так чекаємо зустрічі з вами! І сьогодні готові оголосити дати концертів майбутнього великого туру шоу ДІВА! Це тільки початок! Ваше місто є в списку? Хто йде?" – написала співачка.
Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) планує виступити в Росії та Німеччині з серпня 2018-го по травень 2019 року.
Фото: Анонс туру (instagram.com/anilorak)
Публікацію виконавиці прокоментували багато користувачів мережі:
"Коли ж буде Україна в списку? Діва українська, пора б радувати і шанувальників, які живуть на Вашій Батьківщині".
"Одеси не бачу".
"А Харків?".
"Коли ж вже Одесу провідайте? Стільки років вже не приїжджаєте, прикро".
"Україну Ви вже й забули, шкода".
"А де Україна?".
"А в Україні?".
"Чому немає концертів в Україні?".
"Вона ще не скоро буде в Україні".
"Коли ж Київ?".
"І знову Україна "в прольоті"... Печаль".
Скріншот поста (instagram.com/anilorak)
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
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Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)