"Знову в прольоті": Ані Лорак образила українських шанувальників (фото)

Співачка анонсувала новий тур без України

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, анонсувала новий тур зі своїм шоу "Діва". У переліку міст не виявилося жодного українського, що образило її шанувальників з рідної країни. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Ми так чекаємо зустрічі з вами! І сьогодні готові оголосити дати концертів майбутнього великого туру шоу ДІВА! Це тільки початок! Ваше місто є в списку? Хто йде?" – написала співачка.

Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) планує виступити в Росії та Німеччині з серпня 2018-го по травень 2019 року.

Фото: Анонс туру (instagram.com/anilorak)

Публікацію виконавиці прокоментували багато користувачів мережі:

"Коли ж буде Україна в списку? Діва українська, пора б радувати і шанувальників, які живуть на Вашій Батьківщині".

"Одеси не бачу".

"А Харків?".

"Коли ж вже Одесу провідайте? Стільки років вже не приїжджаєте, прикро".

"Україну Ви вже й забули, шкода".

"А де Україна?".

"А в Україні?".

"Чому немає концертів в Україні?".

"Вона ще не скоро буде в Україні".

"Коли ж Київ?".

"І знову Україна "в прольоті"... Печаль".

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)