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"Що за літній чоловік поруч?": фанатів Ані Лорак нажахав вигляд її чоловіка (фото)

STYLERЗірки        26.06.2018 - 20:56
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Чоловік артистки здивував своєю зовнішністю

Чоловік скандальної української співачки Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, здивував фанатів артистки своїм зовнішнім виглядом. Фотографію з чоловіком зірка опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"На душі світло, коли поруч рідні та близькі! Люблю Київ! Люблю моїх друзів!" - підписала Ані Лорак фото.

 

Фото: Ані Лорак з родиною (instagram.com/anilorak)

Однак користувачі звернули увагу, що чоловік Співачки Мурат помітно постарів, але ж 12 червня йому виповнився лише 41 рік.

"Я відразу подумала, що це Галустян з нею", - пишуть в мережі.

"Треба терміново мазати Мурату особа кремом або робити масаж", - порадили користувачі.

"Страшний хлопчик", - коментують в мережі.

"Мурат дуже постарів. Я розумію, турки швидко дорослішають і старіють, генетика у східних людей така", - припустили фанати співачки.

"Мурат в діда перетворився", - пишуть користувачі.

"Мурату до пластичного хірурга треба, зморшки вирівняти, і буде красунчик", - відзначили в мережі.

"Що за літній чоловік поруч?" - здивувалися користувачі.

Нагадаємо, як Ані Лорак образила українських шанувальників.

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Теги: Ані Лорак
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