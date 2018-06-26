"Що за літній чоловік поруч?": фанатів Ані Лорак нажахав вигляд її чоловіка (фото)

Чоловік артистки здивував своєю зовнішністю
Чоловік скандальної української співачки Ані Лорак, яка веде активну гастрольну діяльність в Росії, здивував фанатів артистки своїм зовнішнім виглядом. Фотографію з чоловіком зірка опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"На душі світло, коли поруч рідні та близькі! Люблю Київ! Люблю моїх друзів!" - підписала Ані Лорак фото.
Фото: Ані Лорак з родиною (instagram.com/anilorak)
Однак користувачі звернули увагу, що чоловік Співачки Мурат помітно постарів, але ж 12 червня йому виповнився лише 41 рік.
"Я відразу подумала, що це Галустян з нею", - пишуть в мережі.
"Треба терміново мазати Мурату особа кремом або робити масаж", - порадили користувачі.
"Страшний хлопчик", - коментують в мережі.
"Мурат дуже постарів. Я розумію, турки швидко дорослішають і старіють, генетика у східних людей така", - припустили фанати співачки.
"Мурат в діда перетворився", - пишуть користувачі.
"Мурату до пластичного хірурга треба, зморшки вирівняти, і буде красунчик", - відзначили в мережі.
"Що за літній чоловік поруч?" - здивувалися користувачі.
Нагадаємо, як Ані Лорак образила українських шанувальників.
Diva Ані Лорак