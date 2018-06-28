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Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)

STYLERЗвёзды        28.06.2018 - 15:20
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Звезды встретились на презентации коллекции

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в России, пришла на вечеринку в Киеве, где встретилась со многими звездами. Об этом свидетельствуют фотографии в соцсети.

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Скриншот поста (instagram.com/lidokfoto)

Артисты посетили вечеринку в столичном ресторане мужа Лорак Мурата. Мероприятие было посвящено презентации новой коллекции дизайнера Ани Андрийчук-Завгородней, жены  Позитива из группы "Время и Стекло".

Скриншот поста (instagram.com/lidokfoto)

Скриншот поста (instagram.com/realpotap)

Кроме Ани Лорак на вечеринку пришла Настя Каменских, Мишель Андраде, Потап, а также ведущий Николай Тищенко с женой Аллой.

Скриншот поста (instagram.com/allabonya)

Скриншот поста (instagram.com/absurdunet)

Ранее фанатов Ани Лорак ужаснул вид ее мужа.

Муж скандальной украинской певицы Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в России, удивил фанатов артистки своим внешним видом. Фотографию с супругом звезда опубликовал на своей странице в Instagram.

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Теги: Ани Лорак, Настя Каменских
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