Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)

Звезды встретились на презентации коллекции
Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в России, пришла на вечеринку в Киеве, где встретилась со многими звездами. Об этом свидетельствуют фотографии в соцсети.
Скриншот поста (instagram.com/anilorak)
Скриншот поста (instagram.com/lidokfoto)
Артисты посетили вечеринку в столичном ресторане мужа Лорак Мурата. Мероприятие было посвящено презентации новой коллекции дизайнера Ани Андрийчук-Завгородней, жены Позитива из группы "Время и Стекло".
Скриншот поста (instagram.com/lidokfoto)
Скриншот поста (instagram.com/realpotap)
Кроме Ани Лорак на вечеринку пришла Настя Каменских, Мишель Андраде, Потап, а также ведущий Николай Тищенко с женой Аллой.
Скриншот поста (instagram.com/allabonya)
Скриншот поста (instagram.com/absurdunet)
Ранее фанатов Ани Лорак ужаснул вид ее мужа.
Муж скандальной украинской певицы Ани Лорак, которая ведет активную гастрольную деятельность в России, удивил фанатов артистки своим внешним видом. Фотографию с супругом звезда опубликовал на своей странице в Instagram.
Diva Ани Лорак