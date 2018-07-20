Анна Сєдокова відсвяткувала день народження доньки разом з нею

Фото: Анна Фото: Анна Сєдокова (facebook.com/asedokova)

Щоб в мабутньому зустрічатися з Монікою, співачці треба буде літати в США

Відома співачка Анна Сєдокова протягом багатьох місяців боролася зі своїм колишнім чоловіком за право виховання своєї семирічної доньки Моніки. Максим Чернявський хотів позбавити батьківських прав Сєдокову, але їм все-таки вдалося знайти компроміс. Ганна зустрілася з дочкою і відсвяткувала день її народження разом з Монікою , про це повідомляє Starhit.ru.

Фото: Анна Сєдокова з дочкою Монікою (instagram.com/annasedokova)

Боротьба за опіку над маленькою дочкою Анни Сєдокової, що тривала дуже довгий час та завдала значної шкоди здоров'ю зірки, нещодавно закінчилася мирно. Співачка змогла домовитися зі своїм колишнім чоловіком про спільне виховання дівчинки. Батьки вирішили, що Моніка перебуватиме з мамою і татом по черзі.

"Я не могла розповісти, що ситуація складна, що так вийшло. Хоча при цьому мені хотілося кричати від болю! Було відчуття, що частини твого тіла більше немає з тобою. Моніка завжди була для мене абсолютним світлом, любов'ю. Мені здається, це самий ніжний дитина у всесвіті. І коли в тебе його забрали, а все навколо ще кричать, що ти жахлива мати, — це страшно!" – розповіла Ганна. Співачка додала, що це визнання вона зробила під час свого інтерв'ю, із-за нервового зриву. Як зазначила Сєдокова, був шанс зупинити це інтерв'ю, не дати йому подальшого ходу, але Ганна зрозуміла, що більше не в силах стримувати душевну біль і промовилася.

В подальшому, щоб зустрічатися з дочкою співачці доведеться літати в США, тому, що Моніка є громадянкою цієї країни. Згідно з мировою угодою, вона зобов'язана проживати на території цієї країни. Крім того, незабаром спадкоємиця зірки повинна піти в школу, а це значить, що її зустрічі з мамою на території її проживання в Росії будуть ускладнені. Анні Сєдоковій заради святкування дня народження іменинниці довелося прилетіти в Америку.

Фото: Вагітна Монікою Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Для Моніки була організована вечерника в стилі героїв діснеївських мультфільмів. У святі взяли участь" принцеси з казок: "Красуня і чудовисько", "Попелюшка" і принцеса Жасмін. Крім того, святкову програму доповнили яскраві виступи від фокусників, а аніматори для маленьких гостей влаштували дощик з різнокольорового паперу і шоу з парою.

До речі, раніше повідомлялося, як Анна Седокова зворушливо привітала свою дочку з днем народження в соціальній мережі.

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Відео: video.rbc.ua