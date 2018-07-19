Невероятная девочка: Седокова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Фото: Анна Седокова (instagram.com-annasedokova)

Артистка опубликовала трогательную фотографию

Дочери известной певицы Анны Седоковой Монике исполнилось 7 лет. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию и написала трогательное поздравление.

Известная певица Анна Седокова, которая недавно приехала в Киев со своими детьми, поздравила с днем рождения свою среднюю дочь Монику, которая на данный момент проживает с отцом в Америке. Девочке исполнилось 7 лет.

Артистка опубликовала фотографию, на которой она еще беременна Моникой и написала теплые поздравления для дочери.

"7 лет назад в мою жизнь пришла невероятная девочка. Мы назвали ее Моника и точно знали, что ее жизнь будет наполнена любовью! А она научила любить меня! И никогда не сдаваться. Бороться за самое важное и никогда не вешать нос! И сейчас, пройдя самый трудный период в жизни, и обнимая ее, я понимаю, что Моника показала мне самый главный урок в жизни! ЛЮБОВЬ всегда побеждает !! Злость, обиды, ревность, жадность. ЛЮБОВЬ всегда первостепенна! С Днем Рождениям, мой маленький цветочек! Я сделаю все, чтоб ты была счастлива и любима!", - написала Седокова.

Скриншот фото (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова судится с отцом Моники из-за девочки. Бывший муж певицы Максим Чернявский запретил ей общаться с дочерью и пытается отсудить у нее право опеки над ребенком.

Кроме того, Чернявский запретил Седоковой публиковать фотографии дочери в социальных сетях.

Видео: video.rbc.ua