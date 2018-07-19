Неймовірна дівчинка: Седокова зворушливо привітала дочку з днем народження

Фото: Анна Седокова (instagram.com-annasedokova)

Артистка опублікувала зворушливу фотографію

Дочці відомої співачки Анни Сєдокової Моніці виповнилося 7 років. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію і написала зворушливе привітання.

Відома співачка Анна Седокова, яка нещодавно приїхала до Києва зі своїми дітьми, привітала з днем народження свою середню дочку Моніку, яка на даний момент проживає з батьком в Америці. Дівчинці виповнилося 7 років.

Артистка опублікувала фотографію, на якій вона ще вагітна Монікою і написала теплі вітання для дочки.

"7 років тому в моє життя прийшла неймовірна дівчинка. Ми назвали її Моніка і точно знали, що її життя буде наповнене любов'ю! А вона навчила любити мене! І ніколи не здаватися. Боротися за найважливіше і ніколи не вішати ніс! І зараз, пройшовши найважчий період в житті, і обіймаючи її, я розумію, що Моніка показала мені найголовніший урок в житті! ЛЮБОВ завжди перемагає !! Злість, образи, ревнощі, жадібність. ЛЮБОВ завжди першорядна! З Днем Народженням, моя маленька квіточка! Я зроблю все, щоб ти була щаслива і кохана!", - написала Седокова.

Скріншот фото (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова судиться з батьком Моніки з-за дівчинки. Колишній чоловік співачки Максим Чернявський заборонив їй спілкуватися з донькою і намагається відсудити у неї право опіки над дитиною.

Крім того, Чернявський заборонив Сєдокової публікувати фотографії доньки в соціальних мережах.

Відео: video.rbc.ua