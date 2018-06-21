"Хижа": Анна Сєдокова похизувалася приголомшливою фігурою

Українська співачка опублікувала фото в леопардовому купальнику
Колишня солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова виклала днями пост на своїй сторінці в Instagram, який вже встиг підкорити її шанувальників.
На фото Анна стоїть на тлі океану в стильному леопардовому купальнику, який ідеально підкреслив її спокусливу фігуру.
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)
Співачка ніяк не підписала знімок, але підписники Ані все одно в захваті від такого кадру. Зірка регулярно стежить за своєю фігурою і просто обожнює свої апетитні форми. Втім, фанати не менше її закохані в красу співачки.
"Ах, яка жінка, класна фігура, красуня, приголомшлива жінка, шикарна", - прокоментували фото шанувальники.
"Хижа", - пишуть їй фани.
Нагадаємо, українська співачка Джамала розбурхала мережа весільним фото.
Відео: Що ви не знали про Аню Седокову?