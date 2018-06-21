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"Хижа": Анна Сєдокова похизувалася приголомшливою фігурою

STYLERЗірки        21.06.2018 - 22:14
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Українська співачка опублікувала фото в леопардовому купальнику

Колишня солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова виклала днями пост на своїй сторінці в Instagram, який вже встиг підкорити її шанувальників.

На фото Анна стоїть на тлі океану в стильному леопардовому купальнику, який ідеально підкреслив її спокусливу фігуру.

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка ніяк не підписала знімок, але підписники Ані все одно в захваті від такого кадру. Зірка регулярно стежить за своєю фігурою і просто обожнює свої апетитні форми. Втім, фанати не менше її закохані в красу співачки.

"Ах, яка жінка, класна фігура, красуня, приголомшлива жінка, шикарна", - прокоментували фото шанувальники.

"Хижа", - пишуть їй фани.

Нагадаємо, українська співачка Джамала розбурхала мережа весільним фото.

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Теги: фото, купальник, Анна Седокова
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