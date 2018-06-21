"Хищная": Анна Седокова похвасталась потрясающей фигурой

Украинская певица опубликовала фото в леопардовом купальнике

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила на днях пост на своей странице в Instagram, который уже успел покорить ее поклонников.

На фото Анна стоит на фоне океана в стильном леопардовом купальнике, который идеально подчеркнул ее соблазнительную фигуру.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица никак не подписала снимок, но подписчики Ани все равно в восторге от такого кадра. Звезда регулярно следит за своей фигурой и просто обожает свои аппетитные формы. Впрочем, фанаты не меньше ее влюблены в красоту певицы.

"Ах, какая женщина, классная фигура, красавица, потрясающая женщина, шикарная", - прокомментировали фото поклонники.

"Хищная", - пишут ей фаны.

Скриншот комментариев к публикации (instagram.com/annasedokova)

Напомним, украинская певица Джамала взбудоражила сеть свадебным фото.

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