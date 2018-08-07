В Австралії екстрено госпіталізували відому співачку

Фото: Швидка допомога (raevskaya-o.livejournal.com)

Агент актриси повідомив про скасування концертів

В Сіднеї, Австралія екстрено госпіталізували відому співачку Pink. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

Скріншот фото (instagram.com/pink)

Відомій співачці Pink довелося скасувати своє шоу в Сіднеї, так як її екстрено доставили в лікарню. Подібна ситуація склалася і раніше, 3 серпня. Артистку доставили в лікарню з зневодненням, але через добу виписали.

А в понеділок її знову госпіталізували і з-за цього довелося скасувати обидва концерта в Сіднеї, які були заплановані в рамках світового туру Pink Beautiful Trauma.

Як повідомив агент співачки, причиною її поганого самопочуття стала гостра кишкова вірусна інфекція. Він зазначив, що в лікарні Pink проведе не більше доби, а всі скасовані концерти перенесуть на інші дати.

"Пінк залишиться в лікарні на ніч для проходження лікування", -- заявив він.

Австралійський тур Pink запланований на період з 4 липня по 26 серпня.

Нагадаємо, раніше була екстрено госпіталізована інша співачка Демі Ловато. Її запідозрили у передозування наркотиків. Відомо, що вона більше 6 років не вживала наркотичні речовини після проходження лікування.

Пізніше Демі Ловато особисто прокоментувала інцидент зі своєю госпіталізацією і зазначила, що ніколи не приховувала свою наркотичну залежність. Але зірка усвідомила, що з часом хвороба не проходить.

"Я завжди відверто говорила про свою залежність. Але я зрозуміла, що ця хвороба не проходить з часом. Це те, з чим я повинна продовжувати боротися", - сказала Демі Ловато.

Відео: РБК-Україна