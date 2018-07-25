Потеряла сознание: известная певица госпитализирована

Иллюстративное фото (pixabay)

Артистку подозревают в употреблении наркотиков

Известная американская певица Деми Ловато была госпитализирована с подозрением на передозировку наркотиками. Об этом сообщает сайт TMZ.

Сообщается, что Деми Ловато потеряла сознание утром в своем доме в Голливуде. Рядом с певицей были ее друзья, которые и вызвали медицинскую помощь.

Один из источников сообщил, что Деми дали препарат налоксон, который употребляют как антидот в случае передозировки наркотиками.

"Один из друзей всегда стал носить с собой налоксон с тех пор, как она снова стала употреблять наркотики. Они всю ночь веселились у нее дома. К счастью, лекарства подействовали", - рассказал инсайдер.

Скриншот фото (instagram.com/ddlovato)

Через некоторое время в больнице, Ловато пришла в себя, но на вопросы медиков о наркотических веществах, которые она употребляла, отвечать отказалась.

Представитель певицы опроверг слухи о том, что у звезды была передозировка. Он отметил, что полиция, которая обследовала дом Ловато, никаких запрещенных средств не обнаружила. А сама певица не употребляла героин.

"Деми пришла в себя и сейчас находится со своей семьей, которая выражает благодарность всем за оказанную поддержку, любовь и молитвы. Некоторая информация, которая появляется в СМИ, неверная, поэтому ее родные просят не вмешиваться в их личную жизнь и не спекулировать на эту тему. Здоровья Деми и ее восстановление - это сейчас самое главное", - сказал представитель певицы.

Скриншот фото (instagram.com/ddlovato)

Известно, что Деми Ловато уже давно борется с наркозависимостью. Она не употребляла наркотики уже более 6 лет. А недавно звезда призналась, что снова начала принимать наркотики. Это случилось во время представления релиза ее песни "Sober".

Напомним, молодой украинский певец выпал из окна.

Видео: РБК-Украина