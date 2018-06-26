"Біла стихія": Ольга Горбачова розпочала унікальний онлайн-марафон для жінок

Відома співачка і телеведуча відкрила нову грань таланту

Цього літа нас чекає цілих три затемнення: два сонячних і одне місячне. Як не крути, а цей важкий астрологічний період особливо впливає на підвищену "істеричність" жінок. Спеціально до цього коридору затемнень Ольга Горбачова підготувала унікальний онлайн-марафон для жінок "Біла Стихія. Магія Стосунків".

Протягом трьох місяців Ольга та її команда будуть допомагати всім бажаючим налагодити відносини і насолоджуватися літніми задоволеннями. Учасниці отримають відповіді на внутрішні питання, емоційну підтримку від професіоналів.

Взяти участь у марафоні можна абсолютно безкоштовно, достатньо зареєструватися у Facebook і слідувати подальшим інструкціям.

Головним напрямком марафону стануть відносини: відносини з собою, чоловіком, дітьми, віком, красою і самооцінкою. В його основі – відео на білі вірші з нового альбому артистки.

Відео: "Крапля за краплею" (YouTube/Ольга Горбачова)

Відеоальбом "Біла Стихія" – новаторський жанр, в рамках якого Ольга Горбачова більше трьох років писала вірші на музику Ігоря Осипенко (DJ Jedy). Результатом стали 15 відео з різною жіночою тематикою і дієвими посланнями.

Чоловік артистки, відомий продюсер Юрій Нікітін, називає цей альбом своїм улюбленим проектом, оскільки вважає, що саме ці вірші розкривають всю глибину особистості його дружини. Сама Ольга жартує з цього приводу і називає свої освітні проекти "сеансом з поп-терапевтом": "Це мій подарунок всім тим, у кого немає можливості піти до психолога. Хто так само, як і я, мучався питаннями: "Він чи не він? Потрібна чи не потрібна? Зможу чи не зможу?". Я змогла, і ви зможете!"

Відзначимо, що матеріал для першого відео знімався протягом одного дня на острові Крит. Як зізналася артистка, матеріал для віршів збирався по всьому світу протягом 20 років сімейних відносин.

Сама Ольга буде займатися в несприятливий астрологічний період тільки онлайн-проектами і проведе цей час разом з Юрієм Нікітіним і дітьми на Азорських островах.

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