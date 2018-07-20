"Вагітна?" Регіна Тодоренко вийшла в світ разом з коханим

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Пара офіційно підтвердила свої відносини

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко опублікувала новий знімок разом зі своїм обранцем, російським співаком, Владом Топаловим на сторінці в Instagram, підкинувши приводів для чуток з приводу можливої вагітності.

На фото пара стоїть разом на тлі світського банера з вечірки Glamour Russia.

"Важливий висновок сьогоднішнього торжества @glamour_russia : якщо ти поруч з чоловіком, який підтримує тебе у будь-яких божевільних починаннях, вірить у твій успіх і любить всім серцем, значить пора забрати його додому з цієї гучної тусовки, поки інші не звернули увагу! А якщо чесно, як же круто відчувати підтримку в такі відповідальні моменти як сьогодні, під ногами земля стає міцніше Коли чоловік вірить в жінку і пишається її досягненнями, - це велике щастя!" – підписала публікацію зірка.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Приводом для обговорення того, чи вагітна телеведуча, став її неоднозначний наряд. Регіна наділа жовту яскраву сукню вільного крою.

У коментарях під фото шанувальники стали обговорювати таку можливість. Однак точної відповіді ніхто поки не знає.

Фанати також в захваті від самої зіркової пари. Кажуть, що вони чудові.

"Ви як дві половинки, дуже схожі, мабуть реально це доля", "Красені!", "Красива пара", "Дуже класні", - прокоментували користувачі знімок.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

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