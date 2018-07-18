"Передчасний відхід через підступну хворобу": помер вокаліст популярної російської групи

Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Ігор Браславський раптово помер, не зумівши побороти онкологічне захворювання

Помер Ігор Браславський - відомий радянський композитор, співак, соліст популярного вокального колективу "Доктор Ватсон". Про це повідомив поет-пісняр, автор слів до відомих естрадних пісень Олександр Шаганов.

"Гірка звістка - не стало Ігоря Браславського... Нашого товариша, безжурного прекрасного музиканта. Всім пам'ятні його виступи у групі "Доктор Ватсон", і в сольній кар'єрі. Передчасний відхід через підступну хворобу. З якою він боровся і допомагав вистояти іншим. Зокрема, усіляко опікував онкохворих діточок. Ігор, дякую, що ти був з нами. Дякую за твої пісні, за твою композиторську працю. Ти багато чого не встиг і дуже багато зробив..." - написав Шаганов.

Скріншот поста (Facebook/Олександр Шаганов)

Скріншот (Facebook/Олександр Шаганов)

Ігор Браславський народився 7 грудня 1958 року в Москві. Працював у популярних в СРСР вокально-інструментальних ансамблях "Вдохновение", "Фантазия", "Надежда", "Кинематограф", "Голубые гитары", а також у театрі "Музыка" під керівництвом Ігоря Гранова. З 1994 по 2004 роки був солістом відомої групи "Доктор Ватсон", яка виконує попурі на популярні пісні минулих років, а також оригінальні пісні різних авторів і кавер-версії іноземних хітів.

Група "Доктор Ватсон" - Пісні з кінофільмів

Нагадаємо, що 16 липня помер знаменитий хореограф, народний артист України, якого любили тисячі українців, а його талантом захоплювалися не тільки в нашій країні.

Відео: РБК-Україна