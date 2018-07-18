"Безвременный уход из-за коварной болезни": умер вокалист популярной российской группы

Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Игорь Браславский скоропостижно скончался, не сумев побороть онкологическое заболевание

Умер Игорь Браславский - известный советский композитор, певец, солист популярного вокального коллектива "Доктор Ватсон". Об этом сообщил поэт-песенник, автор слов к известным эстрадным песням Александр Шаганов.

"Горькая новость - не стало Игоря Браславского... Нашего товарища, неунывающего прекрасного музыканта. Всем памятны его выступления и в группе "Доктор Ватсон", и в сольной карьере. Безвременный уход из-за коварной болезни. С которой он боролся и помогал выстоять другим. В частности, всячески опекал онкобольных детишек. Игорь, спасибо, что ты был с нами. Спасибо за твои песни, за твой композиторский труд. Ты многое не успел и очень многое сделал..." - написал Шаганов.

Скриншот поста (Facebook/Александр Шаганов)

Скриншот (Facebook/Александр Шаганов)

Игорь Браславский родился 7 декабря 1958 года в Москве. Работал в популярных в СССР вокально-инструментальных ансамблях "Вдохновение", "Фантазия", "Надежда", "Кинематограф", "Голубые гитары", а также в театре "Музыка" под руководством Игоря Гранова. С 1994 по 2004 годы был солистом известной группы "Доктор Ватсон", которая исполняет попурри на популярные песни прошлых лет, а также оригинальные песни различных авторов и кавер-версии иностранных хитов.

Группа "Доктор Ватсон" - Песни из кинофильмов

Напомним, что 16 июля умер знаменитый хореограф, народный артист Украины, которого любили тысячи украинцев, а его талантом восхищались не только в нашей стране.

Видео: РБК-Украина