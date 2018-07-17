"Уходят титаны..." Умер Народный артист Украины

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Михаила Сусликова любили тысячи украинцев, а его талантом восхищались не только в нашей стране

Умер Михаил Сусликов - знаменитый закарпатский хореограф, народный артист Украины. Об этом сообщили в Закарпатском областном центре Национального хореографического союза Украины.

Как рассказали коллеги Сусликова, сердце артиста перестало биться ночью 16 июля.

"Ушел из жизни Народный артист Украины, почетный гражданин города Ужгород Михаил Сусликов. Сочувствуем родным и близким. Его жизнь неразрывно связана с ансамблем "Юність Закарпаття". 1 января 2018 года Михаилу Львовичу Сусликову исполнилось 96 лет", - говорится в сообщении.

Скриншот поста (Facebook/Закарпатський обласний осередок Національної Хореографічної Спілки України)

Михаил Сусликов родился в 1922 году в городе Могилев-Подольский Винницкой области. В 1939 году окончил Киевский хореографический техникум. С 1939 года работал артистом балета в Киевском театре оперы и балета имени Шевченко. В 1945-1948 годах работал артистом балета в Запорожском музыкально-драматическом театре. С 1948-го по 1951 год - артист балета Закарпатского народного хора, позже - солист балета Закарпатской областной филармонии.

Михаил Сусликов (фото: zakfolkcenter.at.ua)

Работал художественным руководителем ансамбля танца "Свалява". С 1961 года - бессменный художественный руководитель ансамбля танца "Юність Закарпаття". В 1999 году получил звание Народный артист Украины.

В социальных сетях украинцы выражают искренние соболезнования семье и близким Сусликова по поводу невосполнимой утраты, а также говорят: целая эпоха хореографического искусства Закарпатья ушла в вечность.

Скриншот (Facebook/Закарпатський обласний осередок Національної Хореографічної Спілки України)

"Уходят титаны..." - написал один юзер.

"Жаль! Я еще в студенческие годы танцевала кубинскую румбу в его постановке", - вспоминает Любовь Бондаренко.

Скриншот (Facebook/Закарпатський обласний осередок Національної Хореографічної Спілки України)

"Неописуемая боль утраты! Ушла в вечность легендарная фигура, прекрасный человек! Батя! Глубокие соболезнования родным, близким... Покойся с миром, дорогой наш... Помним!" - написала Надежда Копча.

Скриншот (Facebook/Закарпатський обласний осередок Національної Хореографічної Спілки України)

"Вчера вспоминала о Михаиле Львовиче... Его вклад в искусство Закарпатья неоценимый! Соболезнования родным и близким... Дай бог всем таких хороших лет жизни!" - добавила Екатерина Семенченко.

Напомним, на 57 году жизни после тяжелой болезни умер известный украинский писатель, краевед и журналист.

Видео: РБК-Украина